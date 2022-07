Carlos Lozano y Rafa Mora han protagonizado un momento de lo más tenso en ‘Sálvame Sandía’. El presentador le ha querido dar un consejo a su compañero, que el extronista no se ha tomado nada bien y han terminado a gritos.

“Lo que tienes que hacer es no decir lo guapo que eres, te lo tienen que decir a ti, no decirlo tú”, ha comenzado Carlos Lozano. A Rafa Mora no le ha gustado nada ese comentario y le ha respondido aludiendo a que se le veía con mucho calor en la playa desde la que estaba haciendo el directo: “¡Carlos, cámbiate la camisa que estás sudando mucho! Tienes que oler a búfalo”, le ha dicho.