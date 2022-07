Omar Sánchez responde a las críticas y aclara si le corresponde parte del dinero que está ganando Anabel Pantoja: "No le voy a quitar a nadie nada que no es mío"

Omar Sánchez ha entrado en directo en el programa mediante una llamada de teléfono. Después de que los colaboradores y el equipo de investigación de ‘Sálvame’ asegurara que el ex de Anabel Pantoja estaba descuidando sus negocios, Omar Sánchez ha llamado a su amiga Marta López para aclarar en directo todas las críticas que ha recibido .

El ex de Anabel Pantoja ha asegurado que no tiene ninguna intención de gestionar sus negocios de manera que perjudiquen a su expareja. Además, ha aclarado que no se casó con Anabel en régimen de bienes gananciales, sino que firmaron la separación de bienes.