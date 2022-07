"Efectivamente para mantener mi casa y a mi descendencia no me importa ir al fin del mundo", ha añadido Isa Pantoja, para dejar claro que se traslada a Madrid desde su residencia habitual, El Puerto de Santa María en Cádiz, siempre que su trabajo se lo requiere. "Gestos bonitos también se hacen en privado. No puedo, no quiero o no me apetece. No considero que me desacredite en absolutamente nada que vaya allí o no", ha reiterado la influencer, sin aclarar exactamente el motivo por el que no ha acompañado a su madre en este acto.