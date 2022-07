‘Sálvame’ habla en exclusiva con el supuesto comprador de Cantora: “Tengo un contrato de confidencialidad y un pacto”

Cantora no solo ha sido el hogar de Isabel Pantoja . La finca ha sido su refugio durante todos estos años. No obstante, la tonadillera podría haber vendido ya la parte que le corresponde y lo habría hecho a espaldas de su hijo, Kiko Rivera.

Por el momento, ninguno de sus hijos tiene constancia de la supuesta noticia. No obstante, Isabel no podría vender la finca de la que únicamente tiene la mitad en propiedad, sería imposible sin el consenso de su hijo. Aunque sí que tendría la potestad para vender su mitad, por lo que podría estar en negociaciones para ello.

Nuestro compañero le preguntaba directamente por su posible compra de Cantora: “Me vas a permitir que no te haga ninguna declaración porque, primero, no puedo, y segundo, no estoy interesado en salir más en los medios”, decía.