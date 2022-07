Antes de llegar al programa, Kiko Matamoros explicaba que su intervención en el ‘Deluxe’ “le vino muy bien que me sentará, hizo una audiencia que hacía tiempo que no se hacía”. Tras este comentario, María Patiño asegura al colaborador “te veo muy activo y me hubiese gustado verte igual en la isla. Porque aquí vienes y te vienes arriba, pero ahí en ‘Supervivientes’ no lo hacías”.