Lydia Lozano desvela los motivos por los que no se quedó a la acampada del 'Sálvame Mediafest'

" No estoy bien después del postcovid , además mi marido tiene covid. Para la gente que dijo que me había quedado en casa pensando las cosas, tuve un bloqueo de diafragma en fase inspiratoria y secuelas de covid", ha comenzado diciendo la periodista.

"Hablé con la productora de quedarme hasta tarde e irme luego porque no consideraba que tenía que dejar a mi marido solo. Pero hubo un momento que me tiré al suelo para hacer como hacía yo los ruidos en vez de roncar, que me tuvo que levantar Alonso. Me vieron con una cara que dijeron : 'Lydia te pedimos el taxi ya".