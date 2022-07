Kiko Matamoros lanza una clarísima advertencia a Lydia Lozano: “Te tengo cogida de pies y manos”

“No solo le voy a dar las gracias, les voy a regalar a ella y a Charly unas vacaciones en Positano, y luego a Pozo Izquierdo. La conozco dese que tiene 16 años, sé perfectamente su trayectoria profesional, sé con qué interés se acerca a la gente , sé lo que hace cuando esa gente deja de favorecer su negocio y es reventarlos”, respondía Kiko muy tajante. “Ejemplos hay a patadas, a mí Lydia no me la da con queso ”.

Matamoros reconocía que su novia, Marta, había contactado con él vía móvil para preguntarle el porqué de su actitud con Lydia: “Me dijo que con ella se había portado muy bien. Yo le dije que ella no conocía a Lydia . Se habrá podido portar bien con Marta, pero… Yo ya no voy a hablar más”. Carmen Borrego insistía una vez es lo “desagradecido” que estaba siendo con Lydia.

“La que no es agradecida es esta señora, además le invito a que me eche un pulso. Hoy, aquí, sentadito. No quiero tirar del hilo porque no va a saber donde meterse, te tengo cogida de pies y manos, guapa”, le decía directamente a Lydia. Kiko confirmaba lo que acababa de ocurrir: “Es una advertencia clarísima. La desmonto en lo que se tarda en escuchar un audio”.