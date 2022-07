Gema López, muy crítica y contundente con Kiko Matamoros: “Si alguien se tiene que ir de este programa es él”

Tras escuchar las palabras de su compañera, Kiko tomaba la palabra desde plató: “A la dirección la he responsabilizado dos veces públicamente. Ni mi novia ni nadie me ha pedido que me vaya de este programa, no tengo interés en irme ni en hacerme la ofendidita. Sé lo que es trabajar en este programa, en general asumimos el coste que tiene estar aquí”.

Además, el colaborador anunciaba cuál iba a ser su actitud próximamente en el programa: “No solo no me voy a ir, es que además no me voy a callar ni esto. A lo mejor lo que van a tener que hacer es echarme para que me calle”.