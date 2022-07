El enfado de María Patiño con Marta López: "Aquí la gente tiene que hablar con libertad"

La presentadora ha cambiado el rostro y le ha contestado: " Esa pregunta me molesta enormemente", le ha dicho a su compañera. Y ha añadido: " Toda mi vida he dicho lo que me ha dado la gana y lo vas a decir tú también", le ha señalado tajante. Por su parte, Marta López tiene miedo de que se malinterpreten sus palabras al hablar de Ana María Aldón. Aunque María Patiño la ha querido tranquilizar: " Tu puedes decir lo que te de la gana siempre y cuando no faltes el respeto a nadie y es una cosa que sabes hacer perfectamente", ha comentado.

Marta López considera que Ana María Aldón no ha respetado a la familia de Ortega Cano en la entrevista que hizo para 'Déjate Querer'. La colaboradora considera que la mujer del torero no es sincera: "Si no quiere estar con Ortega Cano, que lo deje", ha comentado. Además, asegura que la gaditana no es una persona directa y que no ha aclarado las disputas familiares que tiene con Gloria Camila.