Yulen y su madre Arelys, pillados en directo por 'Sálvame': Omar Suárez les pregunta y termina montado en su coche

Carmen Borrego ha dado una información en directo que le ha llegado sobre Anabel Pantoja y lo que ha dicho a otras personas sobre la intimidad que ha mantenido con Yulen Pereira: "Le ha contado a alguien que califica con un 6 las relaciones, pero que no le preocupa porque ella le va a enseñar". Omar Suárez, desde la casa de los padres del deportista, ha reaccionado ante esto: "Lo cierto es que me dijo que no paraban y literalmente que no podía ni andar".