Anabel Pantoja se sincera en directo: aclara si tiene dudas de su relación con Yulen Pereira

En un primer momento, la sobrina de Isabel Pantoja no ha querido hablar con Omar ni con nadie del programa. La exconcursante de 'Supervivientes' y Yulen Pereira se han montado en un taxi en medio de Gran Vía y no han querido ni ponerse el pinganillo.

"Perdonadme por lo de antes, casi me atropella un autobús, pero claro que me paro. Tengo muchas ganas de ir a veros", ha pedido disculpas por no haberse parado en un primer momento ante el micrófono de su programa y es que explica que todavía está aprendiendo a comer, tiene que ver a los suyos: "La gente se piensa que estoy ya en la vida otra vez, pero me está costando muchísimo, no duermo nada".