Terelu Campos se abre en canal: "El hombre más importante de mi vida siempre será Alejandro"

El presentador, tras esto, se ha sentado en la intimidad con su compañera para repasar su vida amorosa, donde ha hablado de cómo vivió su boda, entre otras muchas cosas. Asegura que "se ha divertido muchísimo" a lo largo de su vida y desvela cuáles han sido sus mejores años: "Que me quiten lo bailado".

Carlos le ha preguntado por el hombre que más ha amado, respuesta en la que ha terminado hablando de Alejandro, el padre de su hija, que asegura que es muy especial para ella: "Alejandro siempre será el hombre más importante de mi vida , no significa que sea el que más he amado, pero es con quién tengo lo más importante de mi vida, nuestra hija Alejandra".

Ella explica que ella fue valiente en ese momento para romper una familia, lo que le hizo que "ya no tuviera miedo a nada". Además, cuenta que ellos siempre han tenido claro que tienen una persona en común y que la relación tenía que ser impoluta e impecable: "Yo he estado a su lado en los momentos que él me necesitaba y él en los míos. Él es mi familia y yo soy la suya. Eso lo hemos tenido claro los dos toda la vida".