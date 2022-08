Carmen Alcayde se enfrenta a Kiko Matamoros: "Aquí todos sois unos juguetes rotos, estabais olvidados"

Ya en directo, el colaborador ha dejado claro que ni es un juguete roto ni lo ha sido nunca: “Yo he elegido la forma de trabajar y de estar en el mundo. Como lo he elegido yo, lo he asumido yo y he tirado yo adelante con lo que he hecho y lo que he dicho, no soy un juguete roto”. En su opinión, lo es quien se siente “desubicado” en lo profesional o lo personal “porque se creía que lo que era para un rato, era para siempre”. Así que el colaborador exigía algo a su compañera, que cuando hable de su vida, lo haga como “más respeto” y “más verdad”.