Pipi Estrada, ante la entrevista de Alejandra Rubio: “Todavía no comunica"

Sin embargo, cree que aún le falta experiencia: “Le queda mucho tiempo para comunicar porque cuando eres encefalograma plano es la muerte del comunicador, quiero decir que en la comunicación tienes que trasmitir, traspasar la pantalla, ser sincero. No puedes ser encefalograma plano”. Pero ¿Cree que Alejandra no transmite? Pipi respondía: “Alejandra todavía no comunica, puede decir cosas pero no es contar cosas, es que lleguen al espectador, a la audiencia”.