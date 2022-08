Descubrimos lo que se dijeron Raquel Lozano y Omar Sánchez en su primera bronca: “¡No quiero a una persona así!”

Raquel y Omar están ilusionados el uno con el otro, no se definen como pareja, solo se están conociendo… pero lo cierto es que se han ido juntos a Ibiza a pasar unos días de vacaciones. Sin embargo, allí están también Anabel Pantoja y Yulen Pereira, incluso han coincidido en el mismo local y parece que esta coincidencia (a pesar de que no hubo encuentro) habría empezado a generar tensiones entre los cuatro.

Pocos minutos después se produjo la primera bronca entre Raquel y Omar, una discusión que ahora hemos podido subtitular. En la secuencia queda claro que Raquel está molesta porque Omar había intervenido en ‘Sálvame’ para aclarar que no se había visto con su ex.

“He dicho que me dejes ya, Omar”, empieza a quejarse Raquel, que le reprochaba: “Yo lo que no voy a soportar es estar en Usuhaia y que tú estés haciendo ‘Sálvame”. En su opinión, es “una falta de educación tremenda”. Y es que ella entendería que estuviera diez minutos, pero no "dos horas" viendo el programa: “Y punto”, decía Raquel, que sin embargo tenía algo más que decir a su chico: “No quiero a una persona así, me parece una falta de educación tremenda”.