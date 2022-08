Kiko Matamoros se va del plató de ‘Sálvame’ tras un comentario sobre su edad: “¡Se acabó!”

El propio Germán nos ha contado en directo que Kiko Matamoros le había afeado lo sucedido tras las cámaras y él ha explicado que solo intentó hacer un vídeo con humor pero que, si le había molestado, le pedía disculpas: “Yo sé que a veces me puedo pasar un poco con el tema del humor y a veces puede ser un poquito un poquito hiriente, pero me parecía graciosa la expresión y dirección me dio el ok”, explicaba.