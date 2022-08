Rafa Mora abandona el plató de ‘Sálvame’ solo dos minutos después del inicio del programa: "Me siento humillado"

Adela González y Terelu Campos se iban a por Rafa Mora que, muy alterado aún, pedía a la dirección: “Exijo que no se me falte al respeto, mi ADN no permite que me humillen de esta manera como están haciendo”. Y es que no entiende las risas de los hermanos Frigenti tras verle romperse hablando de dos seres queridos que ya no están: “Yo sé la humillación que he sentido, no sé hasta qué punto…”