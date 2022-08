Anabel habría esperado a que ni ella está acompañado de Yulen (está junto a su madre y tiene una reunión con la Federación Española de Esgrima) y a que Omar no estaba con Raquel para mantener una conversación íntima antes de que él pusiera rumbo a 'Pesadilla en el paraíso' . Pero las intenciones de la exsuperviviente se han visto truncados porque él ha decidido no acudir al concierto en el que se iban a ver.

"Quiere hablar con Omar porque tienen muchas cosas pendientes. La condición que pone es que no estén ni Yulen ni Raquel porque son cosas privadas y quería que sucediera antes de que él se marchara", cuenta Kike Calleja. "Hablé con Omar y me dijo que no iba a ir porque no quería encontrarse con ella, aunque no tienen ningún problema, que si la ve, la saluda sin problema. Por respeto a Raquel Lozano no iba a ir a ese concierto.