Anabel Pantoja cuenta por qué no está con Arelys y Yulen de vacaciones: "No pinto nada"

Anabel Pantoja ha entrado muy enfadada en directo ante las acusaciones de que no va a ver a su padre cuando pasa por un mal estado de salud, algo de lo que se ha explicado y ha terminado completamente rota. Tras esto, ha hablado de todo lo que le rodea y explicado el motivo por el que no ha acompañado a su novio Yulen Pereira a sus vacaciones junto a su madre.

“Tengo que estar con los míos y él con los suyos. Ha ido de vacaciones con su familia, no pinto nada. Tengo que organizar mi vida”, ha explicado la colaboradora ante la pregunta de por qué no está con Arelys y Yulen en Mallorca .

Tras esto, Terelu Campos le ha preguntado los motivos por los que no está pasando un buen momento . “He estado viajando, necesitaba desconectar, pero creo que he sido la ultima concursante en ir a casa. Pero aterrizar en la isla, volver a casa, encontrarme con cosas malas, regulares y también buenas. Mi vida se ha parado durante tres meses”.

Además, Kiko Matamoros le ha advertido a su compañera en directo que le ha llegado un vídeo: “Deberías relajarte un poco, se te ve altiva, soberbia. Probablemente sobrepasada, es humano. Pero es algo que no te favorece”. Ella ha entonado que solo lleva una semana en casa y se ha explicado: “Han sido muchas emociones cuando he llegado. No me esperaba ir por la calle y que me pidan mil fotos, todavía me estoy adaptando. Estoy un poco a la defensiva, pero porque estoy muy nerviosa. Soy humana”.