Anabel Pantoja estalla en directo ante las acusaciones de que no va a ver a su padre: "¡Estoy harta!"

Anabel Pantoja ha entrado en directo en el programa para hablar de todo esto y lo ha hecho mostrando su enfado ante algunas acusaciones que se han hecho sobre ella: "No voy a permitir que no se ponga a mi madre como se puso. No me prohíbe nada, me ha inculcado querer a mi padre, estar con él protegerle, hasta donde pueda". Asegura que su padre no está solo: "Vende mucho decir que está solo y que la hija está en un yate. ¡Estoy harta! A mí no me tiene que decir un programa donde tengo que estar, estoy cansada de los valores que me tenéis que dar todas las tardes. Tengo mi vida y decido qué hacer y si me equivoco me equivocaré".