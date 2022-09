Miguel Frigenti aclara qué relación mantuvo con su supuesto amante, Juan Gregorio

Frigenti y Juan Gregorio se conocieron a través de redes sociales

El joven asegura que Miguel sigue pensando en él

"Lo conocí en este plató", cuenta Miguel

Juan Gregorio asegura que tuvo un fuerte tonteo con Miguel Frigenti. El joven le ha enviado un mensaje en el que le asegura que está seguro de que el colaborador sigue pensando en él. "Sabes perfectamente quién soy yo. La semana pasada metiste caña a Rafa Mora, pero me toca a mí. No me has olvidado, estás con tu novio por miedo. Si no estuvieras con él, estarías conmigo, lo que pasa es que tienes miedo por las represalias de tu novio, por lo que pueda contar de ti, que todos sabemos", le ha dicho.

Muy tranquilo, el tertuliano ha respondido desde plató: "Me pregunto qué nube tuve en la cabeza para tontear con este chico porque no me lo explico ni yo. No lo he visto en la vida, el polígrafo me dio la razón. No lo he desbloqueado de nada. Yo lo conocí en este plató", asegura el exconcursante de 'Secret Story'.