Canales Rivera vuelve a 'Sálvame': ve por primera vez las imágenes de la cogida que sufrió hace unos días

"Son milésimas de segundo lo que tardas en caer al suelo y antes de caer sentí que me había abierto las carnes. Sentí tanto dolor y me rajó tanto que era: cuanto antes entre al quirófano mejor", explica Canales y cuenta que le operan en la plaza de toros al instante: "No paro de sangrar, me lo tienen que reconstruir y el maravilloso doctor hace una obra de arte. Deciden trasladarme porque no se fiaban de tener otra trayectoria".