Belén Esteban se moja: más sincera que nunca con Anabel Pantoja, Kiko Matamoros y Rafa Mora

Belén Esteban, muy sincera con Kiko Matamoros: "No me ha gustado nada como ha estado"

La colaboradora defiende a Anabel Pantoja y a su madre tras todo lo ocurrido

Belén Esteban ha vuelto a su silla de colaboradora y ha tenido que hacer frente a todo lo que ha ocurrido en su ausencia de vacaciones. Rafa Mora, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja y sus tramas tanto dentro como fuera del programa, han sido algunos temas de los que ha hablado la colaboradora.

Belén Esteban reacciona a todo lo ocurrido

Kiko Matamoros no ha pasado sus mejores semanas en el programa y su actitud ha sido cuestionado, algo que él mismo admitió hace unos días. “No me ha gustado nada cómo ha estado. Cuando vine le notaba como muy pasota, que no tenía ganas. Sé que sucedieron cosas en el programa, hubo cosas que no me gustaron”, ha opinado belén Esteban sobre esto.

La colaboradora cree que a Matamoros no le "afectan" los comentarios sobre su edad

Kiko afirmó que no llevaba bien los comentarios sobre su edad: “Creo que dijo eso, pero realmente no le afecta. Creo que hay cosas que a Kiko le duelen. Le dolió el fallo que tuvo de ponerse como se pone. Hay que bajar un poquito los humos”.

Ella explica que no se lo ha dicho directamente a él y es muy clara con esto: “Tanto a Matamoros como Rafa Mora se han subido mucho, os dan dado muchas alas, os lo habéis creído bastante y han sucedido cosas que no han estado bien. Creo que tanto Kiko como tú sabéis que no lo habéis hecho bien”. Habla sobre la actitud de sus compañeros, aludiendo también a Rafa Mora.

Cree que Rafa Mora trabaja mejor sin Kiko Matamoros: "Está más libre"

La actitud de Rafa Mora, que ha tenido su trabajo en el programa entre las cuerdas. “Sé que quiere mucho a Kiko Matamoros, pero le veo trabajando mejor sin Kiko que con él. Está más libre, creo yo”. El colaborador ha respondido ante eso y es que cree que Belén le dice esto porque una de las personas con las que ha tenido la guerra es con Miguel Frigenti y le advierte: “Te molestó que mi guerra fuese con él, espero que no te vuelva a ocurrir con otros compañeros, con los que he tenido guerras y siempre has dado la vida por ellos, espero que no te ocurra con Frigenti, que dijo que tu boda fue una mierda". Algo a lo que ella ha reaccionado: "Igual te he defendido a ti en la boda".

La defensa de la tertuliana a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja, tras salir de Supervivientes ha sido muy cuestionada al no haber estado cerca de su padre cuando está enfermo. Algo que ella no ha encajado de la mejor manera, lo que demostró en la llamada en directo: “Estoy harta”. “Lo del padre de Anabel me ha parecido feísimo”, dice Belén y explica sus palabras: “Anabel se ha ido de vacaciones, ahora está con su padre. Ha dejado a gente preocupándose con su padre. Cuando era pequeña con anginas, con colegios, ¿ha estado su padre con ella? Y cómo se está portando Anabel con su padre.