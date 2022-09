Vuelve Belén Esteban: recordamos la primera entrevista que dio en televisión hace 22 años

Estaba de lo más cortada, se notaba que le imponían los focos, pero no dudó en abrirse del todo con la madre de Carmen Borrego. Para ella, el universo mediático era nuevo y, por ello, en ocasiones se sentía algo incómoda.

“A veces me dan ganas de que se vayan los periodistas, porque están todo el día en mi casa, pero entiendo que es la novedad”, dijo la que era la mujer del momento. Para aquel día, optó por ir de color blanco y lucía un peinado con flequillo, muy distinto al que lleva ahora.

Belén Esteban se sinceró sobre cómo había sido la ruptura con el padre de su hija y quiso aclarar algunos puntos importantes: “Yo no le he sacado ni un piso ni tengo millones en el banco. Yo he estado con él porque ha sido el hombre más importante de mi vida”, afirmó.