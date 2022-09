Belén Esteban lanza un reproche a Terelu Campos: "Me dolió porque la quiero mucho"

Terelu Campos no invitó a su cumpleaños a Belén esteban

A Belén Esteban le molesta la distinción entre amigos y compañeros de 'Sálvame' que hace Terelu

Terelu Campos responde en directo a través de un mensaje a la colaboradora

Un gesto de Terelu Campos ha molestado mucho a Belén Esteban. "Me dolió porque la quiero mucho", decía la colaboradora en 'Sálvame' y explicaba lo ocurrido: Terelu no la ha invitado a su fiesta de cumpleaños. "Me molesta que diga que no ha invitado a ningún compañero, yo me considero su amiga", decía Belén, muy afectada.

Terelu ha celebrado por todo lo alto su 57 cumpleaños. Ha sido en Madrid y en compañía de su familia y amigos… Sin embargo, la mayoría de los colaboradores de ‘Sálvame’ no han estado presentes y Belén Esteban se declaraba molesta por no figurar en la lista de invitados.

“Me ha molestado porque yo no soy su compañera, yo a ella la considero mi amiga”, decía la colaboradora de ‘Sálvame’ y explicaba que la felicitó y obtuvo respuesta muy pronto, con lo que no entiende qué ha podido pasar: “Echo de menos que al menos me lo dijera”.

Lo que más le afecta es que Terelu haya hecho distinción entre amigos y compañeros y no la considere del primer grupo: “En todas las cosas importantes de mi vida ha estado ella, en mi último cumpleaños procuré que estuvieran y estuvieron”.

Es más, se mostraba dispuesta a devolver el gesto: “Ya sé a quién invitar y a quién no”.

Terelu Campos responde a Belén Esteban

Minutos después, Terelu Campos se pronunciaba y lo hacía a través de un mensaje de whatsapp a Belén Esteban. La colaboradora no quería leer el contenido del mensaje pero sí nos explicaba que su amiga le había justificado lo sucedido: “Me ha puesto un WhatsApp muy bonito y me ha dado una explicación que ella pensaba una cosa”.

“Terelu, te perdono. Un beso”, concluía Belén.

Belén Esteban responde a Sofía Suescun

La tarde comenzaba con un enigma: la identidad del nuevo colaborador de 'Sálvame'. Belén aseguraba no tener miedo a nadie y apuntaba que solo hay una persona con la que no se sentará mientras no le pague los 400.000 euros que le debe: Toño Sanchís.