Antonio Montero reacciona al primer testimonio contra él: el motivo del deterioro de su matrimonio con Marisa

El colaborador ha podido identificar a quién pertenecen las primeras iniciales tras escuchar el testimonio que ha llegado al programa . Esta persona asegura conocer sus secretos mejor guardados: "Cuando quiere ser padre le hicieron una fotografía con una chica sentada en su rodilla, un compañero se las llevó a Marisa y a ella no le sentó nada bien". Asegura que el "matrimonio se deterioró muchísimo, hasta el punto que se separaron".

El testimonio continúa y afirma que el paparazzi en la Feria de Sevilla "desapareció con una chica y no le volvimos a ver el pelo hasta el día siguiente". Antonio, tras escucharle se ha explicado y ha asegurado que esto pertenece a las iniciales de P.G: "La primera cosa que cuenta lo conté yo personalmente. Simplemente se sentó en mis rodillas y lo demás no es verdad". Aunque no niega que el tema de las fotografías causase "un impacto importante".