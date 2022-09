Canales destapa su nula relación con su primo Fran Rivera: “No me ha llamado tras mi cogida”

Canales Rivera ha podido ver en directo las imágenes de Fran Rivera cantando este fin de semana en Ronda, donde se ve como disfruta encima del escenario y que ha terminado con su primo siendo más sincero que nunca sobre la relación de ambos: "No estaba en condiciones físicas de poder estar y no estaba invitado". Y se destapa que no dijo la verdad cuando aseguró que Fran se había puesto en contacto con él tras su cogida.

Gema López ha recordado que tras sufrir esta cogida, Canales esquivó la respuesta sobre si Fran le había escrito para no dejarle mal. "Yo no mentí. Fíjate, que después con Gema que me sacó el tema, me dijo que con verme la cara sabía que no te había llamado", cuenta el colaborador y añade: "No pasa nada, a mí no me suma ni me aporta nada, yo respeto total y absoluto lo que haga y deshaga". Y es que afirma que algo duele cuando "esperas de alguien".