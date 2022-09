Belén Esteban y María Patiño reaccionan a que Avilés sea colaborador: "Espero que no manche el programa"

María Patiño y Carmen Borrego reaccionan a que Avilés sea su nuevo compañero

Belén Esteban opina sobre la decisión del programa de que José Antonio Avilés sea nuevo colaborador

José Antonio Avilés tiene problemas en 'Sálvame': los frentes del nuevo colaborador

La llegada de José Antonio Avilés como colaborador oficial de 'Sálvame' ya dejó la reacción de los colaboradores y hoy María Patiño ha dicho las primeras palabras sobre lo que le parece esto, a lo que se han sumado Belén Esteban y Carmen Borrego.

La reacción de María Patiño a la llegada de José Antonio Avilés a 'Sálvame'

María Patiño, que terminó muy enfadada con la información que salió de Avilés sobre la supuesta foto de Isabel Pantoja en la playa, hoy ha sido muy clara sobre lo que le parece tenerle como compañero: “No voy a poner jamás en duda las decisiones de la dirección. Espero que sume y no reste, a mi no me va a manchar y espero que no manche al programa”.

“Creo en este programa, estoy aquí porque quiero y porque me gusta lo que hago. Lo deseo por el equipo porque yo sé que no voy a compadrear con él”, ha entonado la presentadora y ha querido lanzar un mensaje muy claro tras esto: “A mí no me gusta que las personas se aprovechen de otras, a partir de ahí tengo capacidad de trabajar con él. Le tengo que decir algo a la gente que está estudiando periodismo, en la televisión es una representación de lo que hay en la sociedad, hay de todo: gente buena, mala y regular. Pero no dejéis de estudiar y haced las cosas bien”.

¿Qué le parece a Belén Esteban?

Belén Esteban también ha opinado sobre lo que le parece que esta persona ocupe una silla en el mismo plató que ella y cómo va a actuar con él como compañero: “Yo de lo que tenga que contar, cuanto menos se entere mejor". Ella explica que no le cae ni bien ni mal, pero "si le ve una persona demasiado intensa", aunque "si el programa le ha contratado es por algo". Y cuenta una anécdota que le ha pasado con él: "Cuando vino el novio que tenía a hablar con él, me martirizaba el WhatsApp, me mando un mensaje dándome la enhorabuena por volver y no me atreví a contestarle".

Carmen Borrego, sobre su nuevo compañero: "Espero que venga con otra forma"