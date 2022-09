Belén Esteban se mosquea con la dirección de 'Sálvame': "Me podría quedar en mi casa hasta abril viéndolas venir"

La dirección de 'Sálvame' gasta una broma a Belén Esteban

"Vengo porque quiero a mi programa y por mi cabeza, porque si soy otra me quedo en mi casa hasta abril sin moverme”, se quejaba la colaboradora de 'Sálvame'

Belén Esteban: "Soy una tía responsable que, aunque te parezca que no, quiero a mi programa con todo lo que me hacéis"

Una broma de la dirección de 'Sálvame' no le ha sentado nada bien a Belén Esteban que, en el centro del plató, mandaba un mensaje muy claro a la dirección del programa. Más Esteban que nunca y divertida, Belén dejaba claro que si está trabajando es porque quiere...

La colaboradora tiene que dar ocho vueltas al plató de ‘Sálvame’ cada hora por prescripción médica. Sin embargo, su forma de caminar nos hace pensar en otras cosas y la dirección de ‘Sálvame’ acompaña sus pasos con una música más propia de la Semana Santa.

Harta y más Belén que nunca, la colaboradora explicaba alto y claro algo. Acaban de cumplirse cuatro meses de la operación a la que tuvo que someterse tras romperse la pierna y el pie en el plató del programa.

Hasta abril, su traumatólogo no le va a dar “el alta”, sin embargo, su psicóloga le ha pedido que trabaje: “Me podría quedar en mi casa hasta abril viéndolas venir, pero soy una tía responsable que, aunque te parezca que no, quiero a mi programa con todo lo que me hacéis”.

Belén se levantaba con su muleta, la música la acompañaba una vez más y, dirigiéndose al director, decía: “Me da igual que haya cámaras, sé que me van a hacer muchos memes, que me encanta por cierto. Vengo porque quiero a mi programa y por mi cabeza, porque si soy otra me quedo en mi casa hasta abril sin moverme”.

“Soy una tía responsable”, insistía Belén, pero se quejaba de los ataques contra su amiga, Anabel Pantoja: “No voy a permitir cosas que no son verdad”.