El tremendo zasca de Carmen Borrego a Terelu en directo: "Eso antes lo hacías conmigo"

Terelu Campos se ha reencontrado con Belén Esteban por primera vez en plató tras el reproche que hizo su compañera por no haber tenido invitación en el cumpleaños de la hija mayor de Teresa Campos, mientras esta se ha explicado, Carmen Borrego no ha dudado en lazarle un tremendo zasca a su hermana.

Terelu ha explicado el por qué algunos compañeros del programa asistieron a la celebración, entre ellos Kike Calleja , con el que ha explicado la estrecha relación que mantiene: "Es con la persona que yo salgo todas las semanas de mi vida, me aguantan en su casa: 'Estoy sola, estoy aburrida, me voy a cenar con vosotros, quédate a dormir".

"Eso antes lo hacía conmigo, ya no lo hace" , ha reaccionado Carmen Borrego en ese momento al escuchar a su hermana. "Vaya zasca" , se ha sorprendido Lydia Lozano al escuchar a Carmen y Borrego ha añadido: "¿Es verdad o no? Pero no es con mala intención".

Tras esto, Terelu ha podido explicar cómo se tomó las palabras de Belén Esteban: "No hay nada mejor en la vida que decir lo que uno siente, no me enfadé en absoluto, me preocupé”. La presentadora afirma que al escucharla "automáticamente la entendí" y es que para ella Belén "no es ‘Sálvame’.