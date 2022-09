Carmen Borrego, indignada: le acusan de tener una deuda de 660.599€

Carmen Borrego lo desmentía todo y recordaba que su madre tuvo un problema que ya solucionó. Como prueba, Carmen apuntaba que esa casa ya está vendida, algo que no se podría haber hecho si tuviera cargas. Indignada, la colaboradora se marchaba del plató para hacer una llamada. Minutos después regresaba, pero el debate acababa con su paciencia: “No puedes decirme que tenga cuidadito para asustarme porque no debo ningún dinero a nadie. No me voy a seguir comiendo este marrón que no es mío”.