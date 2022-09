El cabreo de Belén Esteban con Miguel Frigenti: lo que dijo de su boda con Miguel

Tanto las críticas como la polémica posterior en torno al enlace dolieron a Belén Esteban, que acabó cabreándose con su amigo en directo porque en el debate se mencionó a su marido: "¡El novio no ha salido en ningún sitio! Que tenga que aguantar esto... que sepas que estoy muy disgustada". Pero el motivo de su enfado fue, sobre todo, porque Miguel se lo negó en un principio: "¡Ya está bien!"

La reacción de Miguel a las palabras de su amiga no hacía sino aumentar su cabreo. El periodista decía que había aprendido que hay cosas de las que se debe hablar por espeto a los amigos, que tenía que aprender a ser "más prudente" y a elegir con quién tratar según qué temas.

“Mira te voy a decir una cosa, encima no vayas de dolido", se quejaba Belén tras escucharle: "Parece que tengo que pedir perdón y aquí quien ha metido la pata conmigo eres tú”.

Finalmente, tras el paso de los años, el colaborador ha confesado lo que realmente dijo de la boda de su amiga y no solo tiene que ver con ella: "Dije que me quedé con hambre, que había puesto música entre plato y plato y que me pareció una horterada ver a Terelu bailar".