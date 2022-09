Jorge Javier Vázquez pone fecha a su regreso a 'Sálvame' tras las vacaciones: "Vuelvo más gordo, podéis llamarme hipopótamo"

En un vídeo que ha compartido en Instagram, el catalán ha explicado que volverá a presentar 'Sálvame' el próximo lunes 19 de septiembre y ha aclarado que esa era la fecha que acordó con sus jefes para volver, porque este año 'Supervivientes' terminó la última semana de julio: "Tengo muchísimas ganas de volver a compartir otra vez un montón de momentos con vosotros. Vuelvo el 19 porque es la fecha que había pactado con la cadena , no porque haya suspendido mi vuelta o por el susto de Perú".

"Vuelvo más gordo. Después de un mes y medio de vacaciones, ¿qué queréis? Vuelvo más gordo, así que podéis empezar a ensayar calificativos. Me encantaría hipopótamo, porque yo, desde que he visto a hipopótamos de cerca, no creo que sea un insulto", ha comentado Jorge Javier, que bromeaba diciendo que iba a dar varios paseos por la playa en los días que le quedan de vacaciones para ver si consigue adelgazar.