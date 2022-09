Anabel Pantoja estalla en directo con la amiga de su padre tras enseñar sus mensajes: "¡Se acabó la manipulación!"

“Voy a decir una cosa, acabáis de decir que legalmente no se puede dar diagnostico de nadie, esta señora acaba de decir que mi padre tiene heridas en el pie . La cojo y no sale de Telecinco. Se acabó la manipulación de los mensajes, todo”, ha entonado muy nerviosa, justo antes de colgar el teléfono.

Y es que los mensajes muestran la conversación entre Anabel y Carmen, donde se habla de dinero: "No estoy viendo dinero que necesito para dar de comer a mi hijo. Muchas horas". Alude a Junco: "Con tanto llorarme y decirme que los Pantoja no la queréis y encima me dice que demanda mi presencia en el hospital porque ella no puede". Y donde le comunica que no le dejan hablar con Bernardo porque le han quitado su número de teléfono.