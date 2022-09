Raquel Lozano contra Miguel Frigenti: el tenso momento entre ellos en plató

Miguel Frigenti ha hablado sobre Raquel Lozano en los últimos días y es que la información que barajaba el periodista es que la relación con Omar se termina porque ellos hacen un viaje y él ve determinadas cosas en ella que no le gustan, que tienen estilos de vida diferentes: " Ve actitudes y aficiones en ella que no tienen en común para tener una relación" .

"Te voy a dar la oportunidad de que rectifiques, simplemente con la insinuación me vale. Omar está conmigo hasta tres días antes de entrar en su reality, si ve tantas cosas cosas malas no creo que estuviese a mi lado", contesta ella. "No tengo nada que rectificar", dice el periodista y ella se molesta con esto: "Dilo ahora conmigo delante, he pedido si podías estar aquí hoy para que me lo digas a la cara". "Llego hasta donde quiero llegar y digo lo que quiero decir, estilo de vida distintos", vuelve a decir Frigenti y empiezan un cruce de reproches en plató.