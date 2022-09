Raquel Lozano arremete contra Omar Sánchez: "Es un manipulador"

En el plató del concurso, Raquel escuchó cómo Omar quería hacer una pausa y, sintiéndose utilizada, ponía el punto y final a esta relación: “No es un paréntesis, es un punto y final. Luego ha hablado bien de mí, que me quiere mucho. Quiere menos y quiere mejor, y sé más educado. No es oro todo lo que reluce, lo iremos viendo poquito a poco”, decía Raquel, que buscaba su dignidad "en el suelo".

Este cambio de actitud de Raquel no generaba simpatías en plató y la invitada, enfadada, decía: “Si personas como yo no entramos, no cedemos y no nos sentamos, pues a lo mejor no estaríamos aquí”. Nada más escucharla, Nuria Marín se tiraba al suelo.