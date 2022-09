Una experta en comunicación animal nos transmite qué siente la perrita de Chelo Gª Cortés

Tras un ratito a solas con ella, Clara nos ha confesado que Maggy estaba "preocupada" por Chelo, en concreto, porque no sabía si estaba bien. También le llamaba la atención que le transmitiera la inquietud porque Marta, pareja de Chelo, no se vaya, aunque no tenía relación con un conflicto doméstico. Chelo Gª Cortés explicaba entonces que es Marta quien más se hace cargo de su perrita, con lo que puede estar relacionado con su ausencia en ese momento.