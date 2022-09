La madre de Miguel Frigenti se derrumba con Kiko Matamoros: "Me duele mucho que le llaméis traidor"

'Sálvame' estrena nueva sección con la madres de los colaboradores como protagonistas

La madre de Miguel Frigenti se enfrenta a Gema López, Rafa Mora y Kiko Matamoros

"No he venido a defender a mi hijo porque es adulto y le he educado para que sepa defenderse", dejaba claro Marisa

'Para hablar de mi madre, te lavas la boca' es la nueva sección de 'Sálvame' y ha empezado de forma literal, con una mesa preparada con un colutorio antes del enfrentamiento entre la madre de Miguel Frigenti y los colaboradores de 'Sálvame'. Gema López, Rafa Mora... Marisa tenía las ideas claras pero cuando llegaba el turno de Kiko Matamoros, se derrumbaba.

Marisa ya había advertido que tenía una "espinita clavada" con Gema López, que dijo de los hermanos Frigenti: "De tal palo, tales astillas".

En primer lugar, Marisa respondía a las críticas que su presencia en el programa había generado: "No he venido a defender a mi hijo porque es adulto y le he educado para que sepa defenderse". Además, explicaba que no es Miguel quien ha promovido su invitación, sino que se han puesto en contacto con ella desde el programa.

El enfrentamiento con Gema López

Para empezar, Gema López se negaba a lavarse la boca y decía por qué: "Jamás he llegado diciendo que quería hablar de la madre de Miguel Frigenti. No me gusta hablar ni de los hijos ni de las madres de mis compañeros". Sin embargo, en esta ocasión Marisa hizo referencia una referencia a una compañera que le sonó "muy mal".

El problema entre ellas viene por un refrán, Marisa dijo de una colaboradora "la zorra cambia el pelo pero nunca las costumbres" y Gema López saltó en su defensa con el dicho de "de tal palo, tales astillas". Pero lo cierto es que a Marisa también le molesta que se tache a su hijo de violento cuando en realidad es "temperamental" e "impulsivo".

"No me señales, que yo no te señalo", pedía Marisa y Gema criticaba que tuviera la piel tan "sensible": "Hay personas que por su ego creen que se equivocan menos, tú eres de esas", acusaba Marisa.

Marisa le canta la cuarenta a Rafa Mora

Con Rafa Mora, Marisa lo tenía claro: "Tú sí que te tienes que lavar la boca", decía y Rafa lo hacía: "Va por usted". La madre de Frigenti quería saber por qué Rafa se comporta de una forma tan abrupta con su hijo desde el principio: "´Tú también tienes madre"; "mi madre está en su casa, vamos a respetarla", respondía él; "no me hables tú de respeto, Rafa", replicaba ella.

"Tú vienes de 'Mujeres y hombres y viceversa' y mi hijo de la universidad", atacaba Marisa, enfadada porque Rafa criticaba que Miguel entró en 'Sálvame' por vender a otros; "su hijo también se ha convertido en personaje", respondía el colaborador, que acababa por abandonar el set ante la negativa de Marisa a escucharle.

Marisa se rompe en su tú a tú con Kiko Matamoros

Nada más ver a Kiko Matamoros, Marisa le preguntaba si cree que su hijo es un oportunista y no podía ser más rotundo en su respuesta: "Sí". Es más, daba ejemplos: "Vendió a su amiga Anabel Pantoja, yo a un compañero no lo dejo con el culo al aire". Además, cree que se "victimiza" porque no solo Kiko hace bromas a Miguel, Frigenti también la hace.