Alguien del entorno de Chelo Gª Cortés la tacha de "desagradecida" con la mujer de su padre: "Yo sé quién soy"

Alguien del entorno de Chelo Gª Cortés asegura en 'Sálvame' que la periodista es una "desagradecida" con la mujer de su padre. La polémica surgió a raíz de unas declaraciones de José Manuel Parada y la periodista las zanja protegiendo su vida privada: “Tengo la conciencia tranquila, por eso me duele y me da rabia”

La periodista se negó a entrar en detalles, hay partes de su vida de las que no va a hablar, pero hay alguien del entorno de la colaboradora que ha retomado la polémica. En una conversación telefónica con el programa, tacha a Chelo de “desagradecida” y criticaba: “No puedo entender su falta de memoria, se ha olvidado de su pasado”.

“Ser desagradecido es de malnacidos, no sé si aplicárselo a la señora Chelo”, añadía y le recomendaba recordar lo que hizo la mujer de su padre cuando ella era “una niña desvalida”. “No entiendo cómo se ha olvidado de que esta señora ha sido no una segunda madre, una primera madre que le ha correspondido”, concluía.

“Tengo muy claro qué he hecho y quién soy”, decía Chelo y aludía al entorno que conoce perfectamente su historia: “He pedido no hablar de este tema, tengo derecho a no hablar. Ya estoy harta”, se quejaba la colaboradora de ‘Sálvame’.