Lydia Lozano interviene en directo en 'Sálvame' desde el hospital: "Me han tenido que dopar mucho"

Lydia Lozano ha sido operada tras sufrir una fractura de la vértebras

Terelu Campos: “Este programa te quiere aquí lo antes posible pero recuperada, sin poner en riesgo tu salud”

“¡Nos sentimos orgullosos de ti!”, gritaba María Patiño

'Sálvame' se ha colado en la habitación donde está ingresada Lydia Lozano. Hemos conectado en directo con la colaboradora de 'Sálvame', operada por una fractura en las vértebras y ella, aunque con que ahora será "Robocop" por la mochila que tiene que llevar, no podía evitar emocionarse...

Lydia ha sido operada tras sufrir una fractura de vértebras. Se había lesionado la número ocho y se le había pegado a la siete debido a la osteoporosis que sufre, sin embargo, en la intervención se dieron cuenta de que en realidad había tres vértebras afectadas.

24 horas después, la propia colaboradora nos atendía desde el hospital. Intervenía en directo aún tumbada en su cama y con muy buen aspecto: “¡Qué buena cara!”, le decían; “solo me he pintado los labios”, respondía ella: “Charly dice que parezco Heidi por los colores, es el nolotil, que me los saca”.

La colaboradora estaba contenta porque no paraba de recibir visitas como si estuviera en casa: “Se creen que están en mi casa, pero no tengo barra, no tengo zumos y no puedo hacer nada a mi gente”, bromeaban.

Se encuentra bien pero ha pasado mala noche: “Me tuvieron que dopar mucho porque estaba revuelta y tenía dolor de cabeza del mal rato que pasé. He dormido mucho porque me han dopado pero esta mañana he estado andando y duele bastante”, explicaba.

Comienza la recuperación de Lydia Lozano

Ahora comienza un periodo de recuperación en el que Lydia tendrá que caminar mucho y moverse con un chaleco del que bromeaba: “Es una mochila con una barra de hierro detrás, soy Robocop”.