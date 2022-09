Lydia Lozano sale de quirófano: la operación de espalda ha sido un éxito

El pasado domingo, el dolor hizo que la periodista acudiera a urgencias, donde le dieron un diagnóstico claro. La colaboradora se ha fracturado la octava vértebra y, dado que sufre osteoporosis, ésta se le ha pegado a la séptima, con lo que había que operar. “Me tienen que operar, llevo una racha, no paro de llorar desde que me lo dijeron ayer. No pude ir ayer a trabajar, me vine a urgencias, he estado todo el fin de semana en la cama. Llevo la del cuello, la mano rota y estoy hecha una m***”, explicaba Lydia.