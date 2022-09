Lydia Lozano se derrumba en directo: "Mañana me operan y he estado vomitando toda la noche"

Jorge Javier habla con Lydia Lozano por teléfono en directo

La colaboradora muestra los nervios que tiene horas antes de la operación

Lydia Lozano se mostraba completamente rota en 'Sálvame' al contar que tiene que volver a ser operada, en esta ocasión de la espalda, tras rompérsele la vértebra 8 y ahora ha hablado en directo con Jorge Javier, donde no ha parado de llorar y ha dejado claro que está muerta de miedo.

Lydia Lozano entra por teléfono

"Estoy de los nervios, he estado vomitando toda la noche y fatal", ha entonado Lydia al coger el teléfono a Jorge Javier completamente derrumbada: "Meterme en quirófano me agobia". Ella sabe que está en muy buenas manos, que ya le trató de las cervicales, pero aún así "no quiere saber lo que le van a hacer".

La colaboradora muestra el miedo que tiene ante su operación

La colaboradora asegura que Charlie es muy buen enfermero, pero "que le pone muy nervioso" por verla así y es que lleva toda la tarde en la cama: "No me puedo mover". Jorge Javier, que ha querido hacerla reír con sus bromas, le ha hecho una propuesta en directo para acompañarla al quirófano, algo a lo que se ha negado: "Eres peor que yo, qué dices. De verdad que no, no me puedo reír".

El doctor David Céspedes explica la operación de la periodista

'Sálvame' ha hablado con el doctor David Céspedes en directo, mientras Lydia estaba al teléfono, para contarle qué es lo que le van a hacer en el quirófano: "Le inmovilizaran las dos vertebras que tiene ahora mismo fusionadas. La duración de la operación depende mucho del paciente, está en muy buenas manos porque está con una de las mejores unidades de columna que hay en España", ha explicado.

