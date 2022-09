¡Bombazo de Kiko Matamoros! Afirma que Amador Mohedano "tuvo un rollo" con Tita Cervera

Y es que todo ha salido después de que Jorge Javier haya preguntado a Melchor por si tenía conocimiento de que Amador estuvo con Marta Amaya, corista que reconoció haber tenido un 'affaire' con el exmarido de Rosa Benito: "Yo he visto que ha sido infiel con alguna mujer, con Marta Amaya no he llegado a verlo. Con coristas no estaba, se liaba con algunas más fuertecitas, como por ejemplo una mujer en Miami".