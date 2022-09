Lo que hizo ver la verdad a Tamara Falcó y lo imposible de una reconciliación: las claves de su ruptura

Y parece que este vídeo fue el que convenció a la propia Tamara Falcó. Cuatro días después, concedía sus primeras declaraciones en exclusiva para 'Sálvame' cuando se dirigía a un evento en el que iba a reaparecer. Ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, no solo pedía perdón por no haber creído en las informaciones que se habían dado sobre su chico, también se mostraba agradecida por abrirle los ojos: "Soy muy creyente, creo que todo pasa por algo, he rezado muchísimo y quiero pediros perdón porque la verdad es que durante mucho tiempo no os he creído y os quiero agradecer la labor de investigación que habéis hecho porque si no, no me hubiera enterado nunca".