María Patiño se rompe recordando a Mila Ximénez: "Fui muy cobarde"

“Fui muy cobarde en la enfermedad de Mila, no me estoy justificando, me costó mucho, cuando ya estaba muy malita también me costó porque vi el deterioro de mi padre y no quería ver el de ella pero la manera tan generosa de cómo me protegió, cómo no me juzgó, cómo me entendió y cómo me quiso, ostras…”, recordaba María.