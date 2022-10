El rotundo alegato de Jorge Javier contra el discurso de Tamara Falcó: "Hay gente como tú que demoniza la libertad"

Jorge Javier, tras escuchar a la hija de Isabel Preysler, entonado que el mundo se está convirtiendo en un lugar peor "por gente como tú" y es que no duda en dar un rotundo alegato: "Por gente que piensa como tú, que demoniza una sexualidad que no es la que tienes tú, afortunadamente la gente vive por lo general su sexualidad de una manera libre". Afirma que no va a permitir que gente como ella y asociaciones "vuelvan otra vez a enviarnos a la oscuridad y a la depresión" y por ello van a estar en contra de la "gente como ella y de la gente que le rodea".