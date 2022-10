'El prestamista' de los Gipsy Kings denuncia la grave situación de su mujer tras una intervención: “Su vida corre peligro, pero está reaccionando bien"

Tras publicarse la noticia, Joaquín intervenía en directo en ‘Sálvame’ y nos explicaba que Loli ha mejorado: “Está entubada, lo que pasa es que puede escuchar, hoy ha abierto un poquito los ojos, me ha reconocido, no se le entendía muy bien pero me hacía con las manos que cuándo nos íbamos”.