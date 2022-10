El calvario de Joaquín 'El Prestamista' de los Gipsy Kings: una cirugía estética deja a su mujer en muy grave estado

Joaquín, quien fuera el prestamista en la serie televisiva Gipsy Kings, llamó a Kiko Hernández para pedirle que diera a conocer el drama que viven en Turquía tras una mala praxis en una cirugía estética

"Una tal Soraya convenció a mi mujer de operarse en Turquía; ahora no aparece y necesitamos ayuda", contó a Kiko Hernández y enseñó un desgarrador vídeo donde Loli, su mujer, se ve en grave estado

"Pedimos ayuda, may day, may day", solloza Joaquín Fernández Navarro, quien fue conocido como 'El Prestamista' en la popular serie Los Gipsy Kings, que se emitió en Cuatro hasta hace un año. Su desesperación ha hecho que se comunique con urgencia con Kiko Hernández para denunciar públicamente lo que ha ocurrido con su mujer, Loli: "Una tal Soraya, que es directora de marketing de una clínica privada de Turquía llamada Medistanbul, le ofreció un producto... una liposucción. Ahora he cogido un avión porque mi mujer está ingresada con líquido en los pulmones".

Joaquín está desesperado y quiere que el caso tome dominio público porque en el hospital donde está Loli no le dan respuestas: "Nadie habla inglés, ni alemán, ni francés... solo hablan turco. No puedo comunicarme. Nadie responde. Soraya no responde", solloza 'El Prestamista' en una videollamada con Kiko que hemos registrado en este vídeo para que su testimonio sea escuchado. "Quiero sacar a mi mujer de acá y trasladarla a otro hospital", exige desde hace días pero no obtiene respuestas.

El viaje a Estambul que terminó mal

Según ha explicado, Loli viajó para realizarse una liposucción o lipoescultura. Al llegar, la recibió Soraya y le mostró las instalaciones. Su arribo a la clínica quedó registrado en un vídeo de TikTok que la propia Soraya publicó en su cuenta. Parecía que todo estaba bajo control, pero algo salió mal: tras la cirugía estética, tuvieron que volver a operarla de urgencia porque no podía respirar. Loli estaba en Turquía acompañada por una de sus parientes porque Joaquín no había estado de acuerdo con la cirugía y no viajó. Al enterarse de lo ocurrido, el empresario cogió un avión de inmediato. Al llegar, el panorama era muy grave y Soraya, que además de haber guiado a Loli a realizarse la operación en ese hospital oficiaba de traductora con los médicos turcos, no estaba.

Joaquín vio que la situación era muy complicada y decidió registrar en un vídeo lo que estaba pasando: filmó a Loli en la cama del hospital, totalmente incapacitada para hablar y con una movilidad mínima y le hizo preguntas sobre su estado. El vídeo es desgarrador.

En él, Loli responde a varias preguntas que Joaquín le hace y desvela que los médicos no le dan información sobre su estado de salud y que Soraya la ha dejado abandonada.

Por pedido de la familia, Kiko intentó comunicarse con Soraya al teléfono que Joaquín le pasó. No hubo respuesta.

"Quiero que esto no le pase a ninguna otra mujer"