Rocío Flores y Antonio David se dejan de seguir en redes sociales con Agustín Etienne tras confirmarse su relación con Olga Moreno

Después de hacerse pública la relación de Olga Moreno con su representante, Agustín Etienne , no han tardado en llegar las reacciones. Dos de sus representados son, precisamente, Rocío Flores y Antonio David . O eran.

Tanto Olga como Agustín aseguran ante la prensa “estar felices”. Pero parece ser que su felicidad no está siendo bien encajada por todos. Rocío Flores tomaba una actitud muy tajante al ser preguntada por el tema: “Os voy a pedir que me saquéis de este tema por completo, no tengo absolutamente nada que ver”.