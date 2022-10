José Ortega Cano estalla en directo en 'Sálvame' contra una mujer que dice haber tenido una relación "platónica" con él cuando Ana Mª Aldón ya estaba embarazada

José Ortega Cano ha estallado en directo. El diestro intervenía en 'Sálvame' a raíz de las declaraciones de Patricia Donoso que, además de hacer público un comunicado que el torero no quiso enviar, asegura que Ortega quiso tener una "relación" con ella y que de hecho, la tuvieron de forma "platónica" cuando Ana María Aldón ya estaba embarazada. "¡No quiero saber nada de ti ¡Sinvergüenza!"

Sin embargo, el texto primero fue modificado y luego no viola luz, según Patricia, porque Ortega no quería que se le cuestionara en ciertos aspectos: “Lo párrafos que él borra son los párrafos que no lo dejan como un hombre sino como una persona débil y loca”.